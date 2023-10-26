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إصابة 3 مزارعين في هجوم للمستوطنين وسط الضفة

26 أكتوبر 2023 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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مستوطنون في الضفة الغربية

أصيب 3 مزارعين فلسطينيين، الخميس، في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في أراضي بلدة دير جرير شرق رام الله.

وأوضحت المصادر أن 3 مزارعين أصيبوا بجراح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مواجهات بالحجارة

وبينت أن مواجهات اندلعت بين المزارعين والمستوطنين بالحجارة، تدخل على إثرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين.

وعادة ما يشن المستوطنون هجمات ضد البلدات الفلسطينية ومزارعهم، ويطلقون النار تجاه المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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