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"حماس" توجه نداءً عاجلًا لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية

26 أكتوبر 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، نداء عاجلا إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، دعتهم فيها إلى تصعيد الحراك الجماهيري طوال الأيام القادمة، والمشاركة الفاعلة والمكثّفة في يومي الجمعة والأحد القادمين تحت شعار: افتحوا معبر رفح وأوقفوا حرب الإبادة على غزّة

وقالت الحركة في بيان لها إن دعوتها تأتي أمام المجازر المروّعة وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الفاشية وجيشه النازي، ضدّ أبناء شعبنا الفلسطيني من المدنيين العزّل والأطفال والنساء، وفي ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع الاحتلال، بدعم أمريكي وغربي، دخول الوقود والمواد الإغاثية والطبية العاجلة عبر معبر رفح، وتزامناً مع إعلان انهيار المنظومة الصحيَّة في القطاع، ممّا ينذر بتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في غزّة.

ودعت "حماس" إلى تصعيد الحراك الجماهيري، في كل دول العالم والضغط بكل الوسائل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة والوقود، إنقاذاً لأرواح المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزَّة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 20، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، فيما يواصل حصاره ويمنع فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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