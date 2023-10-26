الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات الشرسة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وطالت الحملة التي شنتها قوات الاحتلال، أسرى محررين وقادة من حركة حماس، وشبان وأسيرات محررات.

وبحسب مصادر تعنى بملف الأسرى عرف من بين المعتقلين:

١. المحررة سهير البرغوثي "أم عاصف"- كوبر شمال رام الله

٢. المحررة الكاتبة لمى خاطر- الخليل

٣. الطالبة في جامعة الخليل مريم سلهب- الخليل

٤. الطالبة في جامعة الخليل رقية عمرو- دورا جنوب الخليل

٥. أليسار أبو حسنة- القدس

٦. عماد خلدون البرغوثي- كوبر

٧. وجدي البرغوثي- كوبر

٨. عمر محمد عصفور البرغوثي- كوبر

٩. أكثم البرغوثي- كوبر

١٠. محمد ماهر البرغوثي- كوبر

١١. المحرر قسا.م مجد البرغوثي- كوبر

١٢. المحرر زاهي إسماعيل البرغوثي- كوبر

١٣. المحرر يوسف سرحان البرغوثي- كوبر

١٤. المحرر محمد ماهر البرغوثي- كوبر

١٥. المحرر جودت سرحان البرغوثي- كوبر

١٦. المحرر لطفي إسماعيل البرغوثي- كوبر

١٧. المحرر ساهر إسماعيل البرغوثي- كوبر

١٨. المحرر صهيب ساهر البرغوثي- كوبر

١٩. المحرر معتز ساهر البرغوثي- كوبر

٢٠. المحرر عاصم نبيل العبد- كوبر

٢١. المحرر عباس إبراهيم البرغوثي- كوبر

٢٢. أحمد حميدات- صوريف شمال الخليل

٢٣. ليث الحلايقة- الشيوخ شرق الخليل

٢٤. عمر الزهور -بيت كاحل غرب الخليل

٢٥. مصطفى أبو شامية - مخيم الفوار جنوب الخليل

٢٦. عبد الجليل مصطفى أبو شامية- مخيم الفوار

٢٧. محمد مصطفى أبو شامية- مخيم الفوار

٢٨. حسين مصطفى أبو شامية- مخيم الفوار

٢٩. سعد عصافرة- بيت كاحل

٣٠. عماد عصافرة- بيت كاحل

٣١. عبيدة عادي- بيت أمر شمال الخليل

٣٢. المحرر بهاء يعيش- نابلس

٣٣. أحمد درويش- نابلس

٣٤. أيمن درويش- نابلس

٣٥. أحمد عبدالله حمادنة- عصيرة الشمالية قرب نابلس

٣٦. علي عمر شولي- عصيرة الشمالية

٣٧. براء جرارعة- عصيرة الشمالية

٣٨. محمد خليل منصور- بدو شمال غرب القدس

٣٩. مجدي منصور- بدو

٤٠. محمد عبد الرزاق عياش- بدو

٤١. هاشم حميدان- بدو

٤٢. أيوب خضور- بدو

٤٣. مشهور منصور- بدو

٤٤. نضال مشهور منصور- بدو

٤٥. جمال مشهور منصور- بدو

٤٦. عبد يحيى عياش- بدو

٤٧. تامر يحيى عياش- بدو

٤٨. يحيى عياش- بدو

٤٩. خالد يحيى عياش- بدو

٥٠. مروان نصار- دورا

٥١. مفيد العباسي- القدس

٥٢. رشدي ضراغمة- البيرة

٥٣. عبد الله متولي- البيرة

٥٤. يحيى جمال الطويل- البيرة

٥٥. محمد ضراغمة- البيرة

٥٦. محمد عاطف أبو عليا- المغير شرق رام الله

٥٧. أحمد عبد الفتاح أبو نعيم- المغير

٥٨. عودة أبو عامر أبو عليا- المغير

٥٩. محمد نعيم العاروري- عارورة شمال رام الله

٦٠. جاسر النطاح- إذنا غرب الخليل

٦١. إسماعيل النطاح- إذنا

٦٢. إبراهيم النطاح- إذنا

٦٣. أكرم فسيسي- إذنا

٦٤. محمد فسيسي- إذنا

٦٥. المحرر رمزي نعيم عميرة- حوسان غرب بيت لحم

٦٦. معزز خليل عبيات- بيت لحم

٦٧. محمد لؤي ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٦٨. أحمد لؤي ثوابتة- بيت فجار

٦٩. محمود ناصر البداونة- بيت لحم

٧٠. نضال محمود خلاوي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٧١. شاهر حسن عروج- العروج جنوب بيت لحم

٧٢. موسى أحمد همام- العروج

٧٣. طه موسى الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم

٧٤. أمير بسام ضوة- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٧٥. محمد أحمد سعد- بيت سكاريا جنوب بيت لحم

٧٦. بهاء الدين محمد شكارنة- نحالين غرب بيت لحم

٧٧. عبد الله محمد عبيات- بيت لحم

المصدر / فلسطين أون لاين