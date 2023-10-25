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مرشح رئاسي أميركي: قصف (إسرائيل) للأبرياء في غزة هو الإرهاب بعينه

25 أكتوبر 2023 . الساعة 23:34 بتوقيت القدس
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المرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الديمقراطي تشينك أويغور

قال المرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الديمقراطي تشينك أويغور إن ما تقترفه (إسرائيل) في قطاع غزة من قصف للأبرياء هو الإرهاب بعينه، ويجب أن يتوقف فورا.

وندد أويغور -في مقابلة مع المذيع البريطاني بيرس مورغان- بازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلا "لماذا لا تتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها إرهابية، في حين أنها قتلت ثلاثة أضعاف عدد المدنيين الذين قتلتهم حماس".

وأضاف "هل حياة الفلسطينيين لا تهم؟ لقد سئمت من التعصب ضد المسلمين والفلسطينيين"، منتقدا فزاعة الاتهامات بمعاداة السامية لمنتقدي إسرائيل.

وشدد أويغور على أنه سيوقف دعم أميركا لإسرائيل على الفور إذا تولى الرئاسة.

وتشينك أويغور مذيع ومعلق سياسي وصحفي أميركي من أصول تركية ولد في إسطنبول عام 1970، وهاجر مع عائلته بعمر 8 سنوات إلى الولايات المتحدة، واشتهر بآرائه الاشتراكية والمؤيدة للحزب الديمقراطي وللسيناتور بيرني ساندرز.

ولليوم 19 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وتسببت في استشهاد 6546 وإصابة 17 الفا و500 جُلهم من الأطفال والنساء.

 

 

المصدر / وكالات
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