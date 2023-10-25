فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 7326 شهيدا و19 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

عشرات الآلاف من الأردنيين ينطلقون في مسيرة لدعم غزة

أونروا: غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض وغياب المساعدات

مركز حقوقي إسرائيلي: القصف على غزة يمثل "جريمة حرب"

القسام يعلن إحباط محاولة إنزال إسرائيلية على شاطئ رفح

الكشف عن هجومين ضد قوات إسرائيلية في إريتريا ومقتل ضابط

اتحاد دولي: وضع غزة كارثي ونفاد الوقود يحول المستشفيات مقابر

هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة

مسيرة في نيويورك ضد مزودي الاحتلال بالأسلحة الأميركية

"الصحة العالمية": الخدمات الصحية في فلسطين تعرضت لـ 171 هجوما

25 أكتوبر 2023 . الساعة 23:30 بتوقيت القدس
...
استهداف الطواقم الصحية في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تعرض الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ 171 هجوما، بين 7 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في تقرير لها حول الهجمات التي طالت الخدمات الصحية منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد التقرير، أن الهجمات التي استهدفت الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدت إلى مصرع 493 من العاملين في مجال الصحة، 16 منهم فقدَ حياته خلال ممارسته عمله.

كما أسفرت هذه الهجمات عن إصابة 387 آخرين من العاملين في قطاع الصحة.

وأشار التقرير إلى أن 96 هجوما من الهجمات الإسرائيلية على الخدمات الصحية وقعت في شرقي القدس المحتلة والضفة الغربية، و75 هجوماً في قطاع غزة المحاصر.

واستهدفت الهجمات 34 مركزا صحيا، فيما ألحقت الضرر بـ 24 سيارة إسعاف.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية الخدمات الصحية والمدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #ذكرى قرار تقسيم فلسطين الباطل #الصحة العراقية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة