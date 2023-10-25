"الصحة العالمية": الخدمات الصحية في فلسطين تعرضت لـ 171 هجوما

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تعرض الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لـ 171 هجوما، بين 7 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في تقرير لها حول الهجمات التي طالت الخدمات الصحية منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد التقرير، أن الهجمات التي استهدفت الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدت إلى مصرع 493 من العاملين في مجال الصحة، 16 منهم فقدَ حياته خلال ممارسته عمله.

كما أسفرت هذه الهجمات عن إصابة 387 آخرين من العاملين في قطاع الصحة.

وأشار التقرير إلى أن 96 هجوما من الهجمات الإسرائيلية على الخدمات الصحية وقعت في شرقي القدس المحتلة والضفة الغربية، و75 هجوماً في قطاع غزة المحاصر.

واستهدفت الهجمات 34 مركزا صحيا، فيما ألحقت الضرر بـ 24 سيارة إسعاف.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية الخدمات الصحية والمدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين