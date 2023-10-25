دعوات لمظاهرات حاشدة أمام مكاتب الصليب الأحمر في ساحات الضفة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس للمشاركة الفاعلة في المظاهرات الحاشدة أمام مكاتب الصليب الأحمر الدولي في مدن الضفة الغربية نصرةً لغزة وتضامناً مع الأسرى.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد ذلك غد الخميس في تمام الساعة 12:30 ظهراً أمام مكاتب الصليب الأحمر في مدن الضفة،

ودعت حماس في الخليل ونابلس للحشد الجماهيري يوم غد الخميس أمام مكاتب الصليب الأحمر في محافظة الخليل ومحافظة نابلس.

وأعلنت الحركة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح عن تعليق الدوام الالكتروني، داعية الطلبة للنفير وإشعال نقاط التماس وإغلاق كافة الطرق على المستوطنين.

وكانت مجموعة عرين الأسود، قد دعت في بيان لها لإشعال الميادين بالضفة يوميًا والاشتباك مع الاحتلال، مطالبة الجميع بالنزول للشوارع وإشعال الاطارات في كل مكان، والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة ليلاً لتنفيذ الاعتقالات، والخروج للاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه

وأضافت: "لا طابت الحياة إلا إذا طابت لغزة، وإن محاولة البعض تمرير فكرة أن الحياة يجب أن تسير رغم كل الظروف وكان غزة دولة شقيقة هذا لن يكون".

وتابعت: "إن ما يُنفّذ الآن في غزة سيمتد للضفة وسيمتد لاحقاً ليطال العرب أينما كانوا، ويستوجب منا جميعا أن نقف صفاً واحداً لندافع عن وجودنا".

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، أعلنت جامعات الضفة تعليق الدوام الوجاهي فيها، وتحوله للدوام الالكتروني، حيث أغلق الاحتلال الطرق والحواجز بين مدن الضفة، وفرض تشديدات كبيرة عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين