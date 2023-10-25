انتشال 40 شهيدًا وأكثر من 100 جريح وسط غزة

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن قصف الاحتلال وغاراته المكثفة على مربع الجلاء اليرموك بمدينة غزة مساء الأربعاء، مما أسفر عن 40 شهيدًا وأكثر من 100 جريح.

وأضافت الداخلية في بيان صحفي أن "الطواقم المختصة لا تزال تعمل بشكل متواصل لانتشال أعداد كبيرة من تحت الأنقاض، جراء استهداف عمارة تاج 3، وعدد من المباني المجاورة".

وأوضحت أن: "مركبات الإسعاف ومركبات المواطنين الخاصة بقيت لنحو ساعة تنقل الشهداء والمصابين، فيما لا زالت أعداد من الشهداء والجرحى تحت الركام حيث تحاول فرق الإنقاذ ومواطنين بمعدات محدودة جداً، إنقاذهم".

من جانبه، صرح الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، بأن "هناك صعوبة بعملية انتشال الشهداء من تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي".

ولفت النظر إلى أن "كل المنازل التي يستهدفها الاحتلال في غزة هي منازل مأهولة بالسكان".

واستهدفن طائرات الاحتلال استهدفت بنحو 20 صاروخًا عمارة "تاج 3"، ودمرتها والمنازل المحيطة بها على رؤوس ساكنيها.

المصدر / فلسطين أون لاين