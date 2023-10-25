هنية يلتقي وزير خارجية تركيا ويبحثان سبل وقف العدوان على غزة

استقبل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد رفيع من قيادة الحركة، اليوم الأربعاء، هاكان فيدان وزير الخارجية التركي والوفد المرافق، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.

وأشاد رئيس الحركة في بداية اللقاء بالخطاب الذي ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجهود التي تبذلها الدبلوماسية التركية برئاسة هاكان على المستوى الإقليمي والدولي في مساعدة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد هنية ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الإنسانية تجاه جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال وعمليات الانتقام البشعة من السكان المدنيين.

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال هو محاولة لتجاوز آثار الهزيمة العسكرية والأمنية التي تلقاها يوم السابع من أكتوبر مستعرضاً مسببات ما حدث وخاصة سياسات هذه الحكومة المتطرفة وسلوكها الأكثر تطرفا والآن جرائمها الواسعة ضد الشعب الفلسطيني عامة وفي القطاع خاصة.

كما شدد على صمود الشعب الفلسطيني رغم ما يقوم به الاحتلال وأكد على مواجهة سياسة الاحتلال بالقتل والتهجير.

من جانبه أكد وزير الخارجية موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني والرافض لهذا السلوك الإسرائيلي وما يقوم به في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة توفير المساعدة العاجلة للفلسطينيين ووقف ما يجري بالسرعة المطلوبة وبحث حل سياسي للقضية الفلسطينية لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

وحذر من المخاطر المترتبة حال تصاعد الصراع على المنطقة برمتها والانعكاسات الدولية للمعركة الدائرة على مختلف الأطراف.

المصدر / فلسطين أون لاين