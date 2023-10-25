مستشار سابق للبنتاغون يقر بمقتل قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية في غزة

كشف مستشار البنتاغون السابق دوجلاس ماكجريجور عن مقتل جنود من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية لدى محاولتهم التقدم في قطاع غزة في مهمة استطلاع ودراسة إمكانية تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وقال ماكجريجور في مقابلة مع الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون: لقد ذهب القوات خلال ال24 ساعة الماضية أو نحو ذلك صوب قطاع غزة لكن تم اطلاق النار عليهم وتقطيعهم إلى أشلاء وتكبدت خسائر فادحة.

ويتوافق حديث الجنرال الأمريكي في التوقيت مع إعلان كتائب القسام تصديها لقوة عسكرية حاولت التقدم عبر السياج الفاصل شرق خانيونس، فيما اقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنود وإصابة 3 آخرين فقط.

وأضاف المستشار ماكجريجور أنه "ليس فقط لا يستطيع تصور انتصار (إسرائيل) بشكل أو بآخر خلال الحرب، بل يرى أن الصراع خطيرًا جدًا على الولايات المتحدة نفسها بسبب خطر الحرب مع إيران".

وجدد المستشار الأمريكي التأكيد على موقفه السابق بأن القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى "أضعف نقطة" لها في التاريخ الحديث، وأن واشنطن ليست مستعدة للتورط في صراع واسع النطاق.

يذكر أن واشنطن أكدت ارسال نحو 2000 من القوات الأمريكية إلى (إسرائيل) للمشاركة في الحرب على غزة، لكنها شددت على أن مهمتهم استشارية ولن يشاركوا مباشرة في القتال.

المصدر / وكالات