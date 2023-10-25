رئيس الوزراء القطري: نؤكد رفض التهجير القسري لسكان غزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على رفض بلاده التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مشددا على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأدان آل ثاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في الدوحة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ما وصفه بـ "سياسة العقاب الجماعي تجاه قطاع غزة وسكانه".

وقال إن "قطع الماء والكهرباء والغذاء والأدوية عن المدنيين أمر غير مقبول... هناك استهداف إسرائيلي وعقاب جماعي وقصف للمدارس والمستشفيات".

واعتبر آل ثاني، أن هناك "أطرافا متورطة في انتهاك القانون الدولي، يجب أن تحاسب" في انتقاد على ما يبدو للدعم الغربي لإسرائيل في عدوانها على غزة.

وكشف رئيس الوزراء القطري، عن أن بلاده "مستمرة في المباحثات (مع حماس) لإطلاق الأسرى (الإسرائيليين في غزة)، وقد رأينا بعض التقدم بهذا الشأن خلال الأيام الماضية بعد إطلاق سراح 4 منهم"، في إشارة إلى إطلاق "كتائب القسام" لسراح 4 سيدات، أمريكيتين وإسرائيليتين.

واستنكر التصريحات "المستفزة لبعض المسؤولين الإسرائيليين، وكيل الاتهامات لقطر"، في إشارة إلى اتهام (إسرائيل) لقطر بأنها تسيس المساعدات الإنسانية لغزة.

المصدر / وكالات