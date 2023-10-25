أردوغان: حماس ليست منظمة إرهابية بل حركة تحررية لأرضها وشعبها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حركة "حماس" ليست منظمة إرهابية بل حركة تحررية لأرضها وشعبها. مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأضاف أردوغان في كلمة له في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، أن "(إسرائيل) تشن منذ 7 أكتوبر أكثر الهجمات وحشية في التاريخ ومعظم القتلى من الأطفال".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يمكن لنا أن نتسامح مع قتل (إسرائيل) للأطفال". منوها إلى أنه قد حان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال".

وتابع بأنه "لا يمكن لـ(إسرائيل) الاستمرار بهذه الطريقة حتى وإن وقفت الولايات المتحدة والغرب إلى جانبها".

وأكد أردوغان بأنه "لا يمكن لـ(إسرائيل) الاستمرار بهذه الطريقة حتى وإن وقفت الولايات المتحدة والغرب إلى جانبها".

وتحدث عن الحرب في أوكرانيا وأن "هناك من أقام الدنيا حولها، واليوم يغضون الطرف عما يحدث في غزة".

‏وأشار الرئيس التركي باستمرار العمل "لعقد مؤتمر سلام فلسطيني إسرائيلي بحضور جميع الدول الفاعلة في المنطقة"، مشيرا إلى أن تركيا "اقترحت أن تكون دولة ضامنة ونحن جاهزون لأن نكون ضامنا للطرف الفلسطيني".

‏وشدد بأنه لا يجب أن "نسلم أمن العالم لمصالح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن" مستغربا "عدم حديث النظام العالمي عن مقتل الأطفال والنساء في غزة"، مؤكدا أن "الشعوب لا تحترم من يقف موقف العاجز".

المصدر / الأناضول