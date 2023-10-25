استشهاد صحفيين اثنين في غزة يرفع عدد الشهداء إلى 21

استشهد الصحفي سائد الحلبي والصحفي محمد لبد، اليوم الأربعاء، في قفص إسرائيلي على قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 صحفيا، إضافة للصحفي اللبناني عصام عبد الله.

وبحسب بيان صادر عن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فإن الحلبي ولبد لبد استشهدا، خلال تغطيتهما للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي الحلبي، ما أدى إلى استشهاده، فيما قصفت منزل أسرة الصحفي في إذاعة صوت القدس محمد نقاط ما أدى لاستشهاد والده ووالدته وشقيقته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية الصحفي رضوان قطناني من مخيم عسكر شرقي نابلس بعد أيام من اعتقالها الصحفيين ثائر الفاخوري ومصعب قفيشة والصحفي الجريح محمد شراكة من مخيم الجلزون برام الله.

ودان منتدى الإعلاميين جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الصحفيين، مؤكدا أن هذه الأجرام لن ينال من إرادة فرسان الإعلام الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين