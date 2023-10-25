واشنطن تعد "خطة عمل طارئة" لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة أنها أعدت "خطة عمل احترازية طارئة" لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط، خشية تحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الأربعاء، إنه تم إعداد خطة احترازية لإجلاء المواطنين من الشرق الأوسط تحسبا لتوسع الصراع في المنطقة.

وأوضح كيربي في تصريح، أن بلاده تبذل حاليا جهودا لإجلاء مواطنيها من دول أخرى، إلى جانب رحلات الإجلاء الجوية من (إسرائيل).

وأضاف أن "خطة العمل الاحترازية الطارئة" تم إعدادها لمواجهة المواقف والاحتمالات غير المتوقعة.

المصدر / الأناضول