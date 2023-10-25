الملكة رانيا: (إسرائيل) ترتكب أعمالا وحشية تحت غطاء الدفاع عن النفس

عبّرت ملكة الأردن "رانيا العبد الله" عن صدمة وخيبة أمل العالم العربي من "المعايير المزدوجة الصارخة" في العالم و"الصمت الذي صمّ الآذان" في وجه الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأكدت، في مقابلة مباشرة مع الإعلامية "كريستيان أمانبور" على شبكة "سي إن إن"، أنه على الرغم من الرواية السائدة في الإعلام الغربي، فإن "هذا الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول" الجاري.

وقالت: "إن معظم الشبكات تغطي القصة تحت عنوان "إسرائيل في حالة حرب"، ولكن بالنسبة للفلسطينيين على الجانب الآخر من الجدار العازل والجانب الآخر من الأسلاك الشائكة، لم تغادر قط الحرب. هذه قصة عمرها 75 عاما، قصة موت وتهجير للشعب الفلسطيني".

وأضافت -خلال المقابلة: "إن الرواية أغفلت إبراز تلك القوة العظمى الإقليمية المسلحة نوويا التي تحتل وتضطهد وترتكب جرائم يومية موثقة ضد الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن أمهات فلسطينيات اضطررن لكتابة أسماء أطفالهن على أيديهم بسبب الاحتمالات الكبيرة لتعرضهم للقصف حتى الموت وتحول أجسادهم إلى جثث وأشلاء.

وشددت على أن قواعد الاشتباك يجب أن تُطبق على الجميع، مشيرة إلى أن إسرائيل ترتكب أعمالا وحشية تحت غطاء الدفاع عن النفس.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه التاسع عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

المصدر / وكالات