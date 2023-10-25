الاحتلال يقرر وقف إصدار تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة ردا على تصريحات غوتيريش

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أعلن أن (إسرائيل) "سترفض منح تأشيرات لمسؤولي الهيئة، بعد تصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش أمس والتي انتقد فيها دولة الاحتلال".

وكان غوتيريش قال في خطاب له أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: إن "هجوم حماس لم يأت من فراغ".

وقال إن الشعب الفلسطيني "يتعرض لـ 56 عاماً من الاحتلال الخانق. لقد رأوا أراضيهم وهي تلتهمها المستوطنات بشكل مطرد وتعاني من العنف؛ خنق اقتصادهم. وتهجير أهلها وهدم منازلهم. وقال غوتيريش إن آمالهم في التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم تتبدد".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الأربعاء عن إردان قوله: إنه بسبب "تصريحاته سنرفض إصدار تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة"، مؤكدا "رفض إصدار تأشيرة دخول لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".

من جانبها وصفت خارجية الاحتلال في بيان اليوم كلام الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن، بأنها "خطيرة وتثير الغضب والاستغراب وتشكل وصمة عار عليه وعلى المنظمة التي يرأسها، وأن كلمات الأمين العام تعكس موقفا متحيزا ومشوها تجاه إسرائيل من جانب الأمم المتحدة وخاصة من جانب الأمين العام نفسه". زاعمة أنه في كلماته، أعطى الأمين العام للأمم المتحدة "الدعم لحماس".

وقالت: إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن "يتراجع عن كلماته، وأن يجري بحثاً عميقاً في نفسه، وأن يعتذر عن تصريحه الذي ألحق الأذى بالملايين من الإسرائيليين".

المصدر / فلسطين أون لاين