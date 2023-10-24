حماس: سياسة إعدام الأسرى سترتد على الاحتلال بثورة عارمة

أكدت حركة "حماس" أن تصعيد الاحتلال سياسة إعدام الأسرى وتصفيتهم في سجونه "سيرتد عليه بثورة عارمة في ضفتنا الأبية التي لا تقبل الضيم".

وقالت الحركة في بيان صحفي إن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، "تؤكّد مدى إجرامه الذي يفوق النازية" مضيفة أن الأسرى سيدوسون عنجهية الاحتلال وجبروته.

ودعت الجماهير الفلسطينية وذوي الأسرى في سجون الاحتلال للانتفاض في مدن الضفة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، "وليعلم أن دماء أبناء شعبنا في غزة وأسرانا في سجونه ستكون لعنة عليه ووبالا".

واستشهد اليوم الثلاثاء الأسير عرفات ياسر حمدان (25 عاما) من بلدة بيت سيرا غرب رام الله في سجن "عوفر"، بعد ساعات من استشهاد القيادي بحركة حماس الأسير عمر دراغمة (58 عاما) من طوباس في سجن مجدو، مساء أمس الاثنين.