سرايا القدس: دخول جيش العدو إلى غزة سيشفي غليل صدور آلاف المقاتلين

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة" إن محاولة دخول جيش الاحتلال إلى قطاع غزة سيشفي غليل صدور آلاف المقاتلين المدربين التواقين لملاقاة ألويته.

وأضاف في تصريح صحفي: "سيرى العالم بسالة وبأس المقاتل الفلسطيني الذي يقاتل ترسانة العدو الرهيبة ومن خلفه الشيطان الأكبر أمريكا بعقيدة لا تسمح له أن يخرج من هذه المعركة إلا منتصراً".

واعتبر أن الزيارات التفقدية المتكررة من قادة جيش الاحتلال للتحشدات العسكرية على الجبهتين الشمالية والجنوبية، تعكس حالة الإحباط التي يعانيها الجيش الذي يدعي جهوزيته منذ ما يزيد عن عشرة أيام.

وأضاف أن "هؤلاء القادة يعلمون جيداً ما ينتظر ضباطهم وجنودهم على تخوم قطاع غزة".

وبين أن حكومة الاحتلال لا تهتم لأرواح أسراها في غزة، وقال: "بعد ثمانية عشر يوماً من معركة طوفان الأقصى، بات من الواضح لدينا أن حكومة الاحتلال لا تريد لأسراها أن يروا النور، بل ولا تعير أدنى اهتمام لأرواحهم".

وأردف: "ونحن نرى أن المجرم نتنياهو سيكون سبباً في تسريع زوال الكيان الصهيوني بحكومته وجيشه وفقاً لأهوائه الشخصية".

المصدر / فلسطين أون لاين