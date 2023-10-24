خريشة: على الضفة الغربية مسؤولية كبرى لإسناد غزة

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إلى إسناد غزة وتوسيع دائرة الاشتباك في معركة “طوفان الأقصى”، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا والمسجد الأقصى.

وقال خريشة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: “ننتظر الأصدقاء والحلفاء، فارتكازكم علينا وحدنا يخيفنا”، مضيفاً أنه “أي كانت النتائج والتدمير ومنع المياه والكهرباء والغذاء والعزل وكلها جرائم حرب، فغزة وأبطالها وشعبنا انتصروا بسواعدهم وإرادتهم وقرارهم وقيادتهم وعبورهم”.

وأشار خريشة إلى أن حلفاء الاحتلال كشروا عن أنيابهم ضد شعبنا بأساطيلهم وقواتهم ومخازنهم.

وأضاف خريشة أن الفلسطيني لا يرحل ويرفض التهجير، فالفلسطيني يعود ويقدّس أرضه ويتمسك بأهله ويدافع عن شرفه.

ودعت الحراكات الشبابية في الضفة الغربية لتفعيل الإرباك الليلي في كل مدن ونقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة، وإشعال المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه.

وأعلنت الحراكات الشبابية أنه سوف تبدأ حملة تحضير المولوتڤ وإحراق الاحتلال الليلة، وأن كل سيارة تدخل مدننا وقرانا سوف تبتلع وابل من المولوتڤ، وأن نقاط التماس والمعابر سوف تحرق.

وأضافت الحراكات: "لا تنتظر الصهيوني يدخل أرضك، بل واجبك انت ان تستعيد ارضك منه، لا تنتظر النصرة من أحد جميعنا رجال وُلدنا على المقاومة وورثناها أباً عن جد، لن ندع التاريخ يكتب أننا خنّا، الأرض لا تخون شعبها فقاومو بالنار".

المصدر / فلسطين أون لاين