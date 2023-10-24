الصحة تحذر من تفشي موجة وبائية كبيرة في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من تفشي موجة وبائية كبيرة في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار العدواني البربري الإسرائيلي غير المسبوقة على القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في غزة، إن مراكز الرعاية الأولية سجلت خلال يوم واحد 3150 إصابة بأمراض وبائية جلها بين الأطفال، شملت أمراض الإسهال والتسمم الغذائي وأمراض جلدية وجرب والتهابات شعب هوائية إلى جانب تسجيل عشرات الحالات من جدري الماء.

وأضاف القدرة أن الأوبئة يزداد انتشارها في ظل الازدحام الكبير في مراكز الإيواء إلى جانب شح المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي والنظافة الشخصية.

وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي، لمنع تفشي الأوبئة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 5791 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ 18 يوما.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن من إجمالي الشهداء 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا.

المصدر / فلسطين أون لاين