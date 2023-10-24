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غوتيريش: هجمات حماس لم تحدث من فراغ

24 أكتوبر 2023 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
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أنطونيو غوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الثلاثاء، إلى “وقف إطلاق نار إنساني” في قطاع غزة، مشددًا على أن هجمات حماس لم تأت من فراغ.

وقال غوتيريش -في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية-: من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم المختلفة التي يقترفها الاحتلال طوال السنوات الماضية.

وشدد على أن هجمات المقاومة الفلسطينية لا تبرر لـ(إسرائيل) القتل الجماعي الذي تشهده غزة.

وأثارت تصريحات غوتيش غضب الاحتلال الصهيوني الذي يسعى باستمرار إلى ترهيب الأصوات الدولية التي تفضح إجرام الاحتلال وانتهاكاته.

وشدد على ضرورة التهدئة من أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، وتسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الافراج عن المحتجزين.

وأعرب عن “قلق عميق بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني الدولي التي نراها في غزة”، مضيفا “لنكن واضحين: كل طرف في أي نزاع مسلح ليس فوق القانون الإنساني الدولي”.

وشدد غوتيريش على أن المساعدات التي دخلت غزة إلى الآن “هي مجرد قطرة في محيط الحاجات، محذرا بأن مخزونات الأمم المتحدة من الوقود في غزة ستنفد خلال أيام. وقال: “هذه ستكون كارثة أخرى”.

بدوره، قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند إن ما نشهده غير مسبوق ويهدد بالتوسع وقد يكون له أثر طويل المدى، مؤكدا أن الغارات الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد عدد هائل من المدنيين وأدى لتشريد أكثر من مليون فلسطيني.

من جانبها، حثت المنسقة الأممية المعنية بالأوضاع الإنسانية بالأراضي الفلسطينية لين هيستينغز (إسرائيل) على السماح بإدخال الوقود لغزة، حتى لا تتوقف عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة.

ودعت لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، وأن يحصل المدنيون هناك على الحماية واحتياجاتهم الضرورية.

 

 

المصدر / وكالات
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