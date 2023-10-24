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إصابة 5 مستوطنين جراء قصف "القسام" مواقع في "تل أبيب"

24 أكتوبر 2023 . الساعة 21:43 بتوقيت القدس
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صواريخ المقاومة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 5 مستوطنين جراء القصف الصاروخي على مدينة "تل أبيب".

جاء ذلك بعدما أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، اليوم الثلاثاء، أنها "وجهت ضربة صاروخية جديدة لتل أبيب، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وانطلقت صفارات الإنذار في "تل أبيب والعديد من المدن والبلدات المحيطة بها شمالا وجنوبا، بما في ذلك هرتسليا وكفار شمرياهو".

وقالت وسائل إعلام عبرية،إن "اعتراضات متعددة جرت في وسط إسرائيل لوابل مستمر من صواريخ غزة".

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، في 7 تشرين أول/أكتوبر الجاري، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بوقوع مئات القتلى والإصابات في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى أسر العشرات من الجنود.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ18 على التوالي، ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع خلال الساعات الماضية 47 مجزرة خلفت 704 شهداء، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية خلال أسبوعين إلى نحو 5800 شهيد، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مصاب.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #صواريخ قصيرة المدى #أسطورة القسام #انهيار أرضي في تل أبيب

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