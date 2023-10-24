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مسنة إسرائيلية أطلقها القسام: عاملونا جيدا ووفروا جميع احتياجاتنا

24 أكتوبر 2023 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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المسنة الإسرائيلية يوخفد ليفشيتز

قالت المسنة الإسرائيلية يوخفد ليفشيتز التي أفرجت عنها كتائب "القسام" التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، إنها لقيت "معاملة جيدة واهتماما بتوفير الاحتياجات" في الأسر، وإن الجيش الإسرائيلي "لم يكن مستعدا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها ليفشيتز (85 عاما)، الثلاثاء، من أمام مستشفى بإسرائيل حيث تتلقى الرعاية الطبية بعد الإفراج عنها أمس الاثنين.

وقالت ليفشيتز: "عاملونا بشكل جيد، واهتموا بجميع احتياجاتنا وقالوا لنا إنهم أناس يؤمنون بالقرآن ولن يضرونا".

وأضافت: "عشنا نفس الظروف الموجودة داخل الأنفاق، أكلنا الخبز مع الجبن الأبيض والخيار، تماما مثل ما أكلوه"، في إشارة إلى مقاتلي "حماس".

وتابعت ليفشيتز: "كان معنا طبيب يأتي كل بضعة أيام، وكان المسعف يتأكد من إحضار الدواء".

وأردفت: "كنا خمسة في المجمل، وكان لكل منا حارس واحد".

ومساء الاثنين، أعلنت "القسام" إفراجها عن محتجزتين إسرائيليتين "لدواع إنسانية ومرضية قاهرة".

وقالت في بيان مقتضب: "قمنا عبر وساطة مصرية وقطرية بإطلاق سراح المحتجزتين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، علما بأن العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما".

وأضاف البيان: "قررنا الإفراج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة، رغم ارتكاب الاحتلال لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الوسطاء على الالتزام بها خلال اليوم لإتمام عملية التسليم".

وعن سبب مصافحتها لعناصر القسام أثناء الإفراج عنها قالت ليفشيتز: "لقد عاملونا بشكل جيد، واهتموا بجميع احتياجاتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #أسطورة القسام #محمد الضيف كتائب القسام

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