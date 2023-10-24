الصحة تعلن "الانهيار التام" لمستشفيات قطاع غزة  

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، "الانهيار التام" للمستشفيات جراء الحرب الإسرائيلية البربرية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة شهداء الغارات على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 5791 فلسطينيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي عقد في مستشفى "الشفاء" بمدينة إن مستشفيات غزة "انهارت بشكل تام بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع"، مشيرا إلى أن "بقاء أبواب المستشفيات مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة لطوفان الجرحى المتدفق عليها".

ولفت إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 65 من الطاقم الطبي، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".

وأكد القدرة "خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة ونخشى من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود".

وأشار إلى أن "إجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة".

وأضاف أن "70 في المئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين وتلقينا 1550 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، منهم 870 طفلا".

وأوضح القدرة أن "مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الساعات (خلال) الماضية أوقعت 305 أطفال و173 نساء و78 مسنا".

المصدر / فلسطين أون لاين