حماس: ما يمارسه الاحتلال من ضغط على شعبنا لا يعبر إلا عن إفلاسه

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "إن المقاومة تنتصر أخلاقياً في معركة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، وإن ما يمارسه الاحتلال من ضغط على شعبنا لا يعبر إلا عن إفلاسه والحالة التي وصل إليها في محاولة ترميم معنوية صورة جيشه المهزوم"

وأضاف القانوع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "الاحتلال ينفذ حرباً تدميرية بحق غزة، واستمرار منع إدخال أدنى مقومات الحياة الآدمية، يمثل جريمة ثانية بحق الإنسانية وانقلاباً على كل القيم والأعراف والقوانين الدولية".

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الثامن عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

المصدر / فلسطين أون لاين