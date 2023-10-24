فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 7326 شهيدا و19 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

عشرات الآلاف من الأردنيين ينطلقون في مسيرة لدعم غزة

أونروا: غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض وغياب المساعدات

مركز حقوقي إسرائيلي: القصف على غزة يمثل "جريمة حرب"

القسام يعلن إحباط محاولة إنزال إسرائيلية على شاطئ رفح

الكشف عن هجومين ضد قوات إسرائيلية في إريتريا ومقتل ضابط

اتحاد دولي: وضع غزة كارثي ونفاد الوقود يحول المستشفيات مقابر

هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة

مسيرة في نيويورك ضد مزودي الاحتلال بالأسلحة الأميركية

حماس: ما يمارسه الاحتلال من ضغط على شعبنا لا يعبر إلا عن إفلاسه

24 أكتوبر 2023 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
...
انفجار وسط غزة جراء غارة إسرائيلية

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "إن المقاومة تنتصر أخلاقياً في معركة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، وإن ما يمارسه الاحتلال من ضغط على شعبنا لا يعبر إلا عن إفلاسه والحالة التي وصل إليها في محاولة ترميم معنوية صورة جيشه المهزوم"

وأضاف القانوع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "الاحتلال ينفذ حرباً تدميرية بحق غزة، واستمرار منع إدخال أدنى مقومات الحياة الآدمية، يمثل جريمة ثانية بحق الإنسانية وانقلاباً على كل القيم والأعراف والقوانين الدولية".

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الثامن عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الشعب الفلسطينب #حماس بلبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة