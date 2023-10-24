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أمير قطر يدعو لوقف الحرب على غزة التي تجاوزت كل الحدود

24 أكتوبر 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: "لا نقبل الكيل بمكيالين والتصرف كأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب، ونقول كفى ولا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءاً أخضراً غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل".

وأضاف الأمير القطري وفي خطابه بافتتاح الدورة الـ52 لمجلس الشورى القطري: "ما يجري في غزة خطير للغاية بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية، ولا يفترض أن يُسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره".

ودعا أمير قطر إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، مؤكدا أنه "لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء".

وقال إن "ما يجري خطير للغاية، بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية، وليس على القانون الدولي فحسب، والتصريح الإسرائيلي العلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره".

وأوضح أن الحرب لا تقدم حلا من أي نوع، وكل ما سوف يحصل هو تفاقم المعاناة وازدياد عدد الضحايا، وكذلك الشعور العميق بالغبن.

المصدر / وكالات
#غزة #غذاء الاطفال #استخلاصات العدوان على غزة

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