منذ 39 عامًا.. الشيكل يسجل أطول سلسلة خسائر أمام الدولار

سجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما أمام الدولار الأمريكي، مع تراجعه للجلسة الثانية عشر على التوالي في ختام جلسة الإثنين.

جاء ذلك، وفق تحليل أجرته وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن التراجعات التي يشهدها الشيكل قد تستمر لفترة أطول مع غياب أية حلول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وواصلت العملة والسندات الإسرائيلية انخفاضاتها حتى بعد أن أبقى (بنك إسرائيل) سعر الفائدة دون تغيير، مع قلق المستثمرين من احتمال تصاعد الحرب وضرب الاقتصاد بشكل أكبر.

وفي جلسة الثلاثاء الصباحية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 4.07 شواكل وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون أول لعام 2014.

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كان سعر صرف الدولار بلغ 3.84 شواكل، عشية اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في القطاع، ضد (إسرائيل).

وانخفضت السندات الدولارية لأجل عشر سنوات لليوم الثامن على التوالي في (إسرائيل)، في حين ارتفعت مقايضات العجز الائتماني إلى أعلى مستوى في عام 2018؛ وانخفض مؤشر الأسهم القياسي TA-35 إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين