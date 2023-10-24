الاحتلال يشدد من إجراءاته بحق الأسرى بسجونه

قالت مؤسسة فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض تشديدات كبيرة وعقوبات بحق الأسرى منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضحت هيئة شؤون الأسر أن "إجراءات وعقوبات تفرضها (إسرائيل) بحق الأسرى كنوع من الانتقام والتعذيب منذ بداية حرب 7 أكتوبر".

وأضافت أن دولة الاحتلال "سحبت جميع الأجهزة الكهربائية من تلفاز وبلاطات تسخين الأكل وأباريق تسخين المياه، وقطعت التيار الكهربائي عن الأقسام من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء".

الخروج للفورة

وأشارت إلى أن "الخروج للفورة (الفسحة) تقلص لعشرين دقيقة فقط وفي بعض الأحيان يتم حرمانهم منها بشكل كامل، كما تم إتلاف كافة الأدوات الرياضية، وقطع الماء الساخن عن الأقسام مما يضطر الأسرى للاستحمام بماء بارد".

ووفق الهيئة، فقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المطبخ، وباتت توفر "وجبتين متواضعتين فقط"، إلى جانب ممارستها تفتيش دوري ويومي للغرف.

وأشارت إلى أن سلطات السجون "تضع 9 أسرى في كل غرفه بدل 5، كما كان متبعا في السابق، كما تعمل على تحويل بعض الأسرى المنتهية محكوميتهم للاعتقال الإداري (دون حكم).

غارات مكثفة

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين