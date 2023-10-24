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الاحتلال يعتقل أكثر من 50 مواطنا في الضفة الغربية

24 أكتوبر 2023 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الثلاثاء (50) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، في إطار العدوان الشامل على الفلسطينيين وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، الخليل، بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على بقية محافظات الضّفة.

ارتقاء معتقل إداري

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنّ حملة الاعتقالات هذه تأتي بعد يوم من ارتقاء المعتقل الإداري الشهيد عمر ضراغمة (58 عامًا) من طوباس، والذي اعتقله الاحتلال، إلى جانب نجله حمزة في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أي من بين المواطنين الذين جرى اعتقالهم بعد تاريخ السابع من أكتوبر الجاري ضمن حملات الاعتقال الواسعة.

يذكر أن عدد حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بلغ أكثر من (1265) حالة، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #اعتقالات

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