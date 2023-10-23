القسام يطلق بوساطة مصرية وقطرية سراح محتجزتين لدواع إنسانية

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، إن "الكتائب أطلقت بوساطة مصرية وقطرية سراح المحتجزتين (نوريت يتسحاك) و(يوخفد ليفشيتز) لدواع إنسانية".

وأضاف أبو عبيدة في بيان صحفي أن "الإفراج عن المحتجزتين جرى لدواع إنسانية ومرضية قاهرة رغم ارتكاب الاحتلال أكثر من 8 خروق للإجراءات التي تم الاتفاق مع الوسطاء على التزام الاحتلال بها خلال تسليم المحتجزتين".

وأضافت أن "العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلام المحتجزتين، كما أنه لا يزال يهمل ملف أسراه".

وكان كتائب القسام أعلن الجمعة الماضية، إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين في غزة لدواع إنسانية بوساطة قطرية. ويوم الاثنين الماضي أعلنت كتائب القسام أن عدد الأسرى الإسرائيليين يتراوح ما بين 200 إلى 250 أسيرا.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة حينذاك في خطاب متلفز إن لدى كتائب القسام 200 أسير، والباقي موزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى.

وأشار إلى وجود مجموعة من الأسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، مؤكدا الحرص على حمايتهم وتأمينهم واعتبارهم "ضيوفا"، مشيرًا إلى أن القسام "سيقوم بإطلاق سراح الجنسيات المختلفة" عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين