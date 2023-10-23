خان يونس/ محمد أبو شحمة:

اشتكى عدد من النازحين إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في جنوب قطاع غزة من عدم تقديم الوكالة مساعدات غذائية لهم بقدر كاف أو اهتمام بالنظافة.

وأكد النازحون أن "أونروا" تقوم بتوزيع بعض المعلبات على فترات متباعدة وبكميات قليلة جدا، وأن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالنظافة داخل مدارس "أونروا" التي تحولت لمراكز إيواء بسبب اكتظاظ عدد الناس بها.

وقال محمد أبو ريدة أحد النازحين: "نشاهد شاحنات من المساعدات ولكن لا ندري أيا تذهب تلك القوافل ويصلنا في المدارس القليلة منها نحن وأطفالنا ونسائنا".

وأوضح أبو ريدة أن جميع العائلات داخل مدارس "أونروا" تعاني من سوء تغذية حيث بدأت تظهر علاماته على الأطفال.

كذلك، اتهم محمود شهلا "أونروا" بزيادة معاناة النازحين داخل مدارسها من خلال عدم إمدادها بالمساعدات الغذائية المطلوبة والمياه الكافية أو الدواء أو توفير مواد التنظيف.

وقال شهلا: "أنا نزحت مجبرا إلى إحدى مدارس وكالة الغوث غرب مدينة خان يونس، ولكن تفاجأت أن أونروا تتجاهل معاناة الناس وتقوم بتقطير المساعدات لهم ولا تقوم بمهامها في التنظيف".

وحذر من الأوبئة والأمراض قد تنتشر خلال الأيام القادمة بين النازحين داخل مدارس "الأونروا" بسبب عدم قيام الوكالة بتنظيف المدارس.

كذلك، طالب النازح أحمد قديح النازحين إلى العودة لبيوتهم وعدم الموت بسبب الأوبئة داخل مدارس "أونروا" أو الموت جوعا.

وقال قديح: "الموت في بيوتنا من صواريخ طائرات الاحتلال أشرف لنا ولعائلاتنا من الموت من الجوع داخل مدارس أونروا المقصرة بشكل واضح بحق النازحين.

يشار إلى ان العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي خلف أكثر5087 شهيدا بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة، و217 مسنا، وإصابة 15273 آخرين، وفقا لآخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاحتلال مستمر في ارتكاب مزيد من المجازر وإبادة العوائل الفلسطينية وتدمير للأحياء السكنية والبنية التحتية.