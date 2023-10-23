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الأمم المتحدة: الإمدادات الإنسانية التي تدخل إلى غزة غير كافية

23 أكتوبر 2023 . الساعة 22:47 بتوقيت القدس
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قال العاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة إن 20 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية دخلت إلى غزة من مصر اليوم، وهي ليست كافية على الإطلاق.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين إن 20 شاحنة عبرت معبر رفح الحدودي إلى غزة اليوم. وكان نصف الشاحنات يحمل إمدادات الأمم المتحدة من المياه والغذاء والدواء.

وأضاف أنه في يومي السبت والأحد، تمكنت 34 شاحنة من دخول غزة محملة بالإمدادات المنقذة للحياة. هذا يعادل ليس أكثر من 4 بالمئة من المتوسط اليومي لحجم السلع التي تدخل إلى غزة قبل هذه الحرب.

دخلت قافلة مكونة من 20 شاحنة إلى غزة عبر رفح يوم السبت، وهي الأولى في أسبوعين منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال المكتب إن شحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة لا تشمل الوقود. ستنفد احتياطات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهي أكبر مزود إنساني في غزة، من الوقود خلال اليومين المقبلين.

وأضاف "عدم وجود وقود يعني عدم وجود تحلية مياه. كما يعني عدم وجود وقود أنه سيتعين على الشركاء في المجال الإنساني تركيز عملية توصيل المساعدات بأكملها تقريبا على نقل المياه. ويعني ذلك أيضا عدم عمل المخابز أو المستشفيات".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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