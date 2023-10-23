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القسام يستهدف قاعدتين للاحتلال بطائرتي زواري انتحاريتين

23 أكتوبر 2023 . الساعة 22:43 بتوقيت القدس
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طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إطلاق طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: إن إحدى الطائرتين استهدفت السرب 107 “فرسان الذيل البرتقالي” التابع للقوات الجوية الصهيونية والمتواجد في قاعدة حتسريم.

وأضافت أن الطائرة الأخرى استهدفت مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال المتواجد في قاعدة تسيلم العسكرية.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، نوعت كتائب القسام ضرباتها ومفاجآتها العسكرية ضد قوات الاحتلال بين العبور الكبير، واستخدام المظلين والحوامات والمظليين، والكمائن المتقدمة فضلا عن الرشقات الصاروخية والصواريخ الموجهة.

وأمس اعترفت قوات الاحتلال بمقتل جندي صهيوني وإصابة 3 آخرين بكمين متقدم نفذته كتائب القسام لقوة صهيونية توغلت عدة أمتار شرق خانيونس، وتمكنت من تدمير دبابة وجرافتين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#طائرات زواري #طائرة دون طيار #مجاهدي القسام

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