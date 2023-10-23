حماس تعلن استشهاد أحد قادتها في سجون الاحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استشهاد أحد قادتها في الضفة الغربية، الشيخ عمر دراغمة في سجون الاحتلال جراء التعذيب.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين، إن "دراغمة اعتقل بعد عملية طوفان الأقصى وما جرى ضده عملية اغتيال".

وفور الإعلان عن استشهاد القيادي في حماس، خرج المئات من أهالي مدينة طوباس (شمال الضفة الغربية)، في مسيرات تندد بالتعذيب في سجون الاحتلال.

وطالبت عائلات الأسرى الفلسطينيين، في سجون الاحتلال، يوم أمس الأحد، "المؤسسات الحقوقية بالكشف عن مصير أبنائها وتحقيق العدالة لهم وعدم استثنائهم منها".

وعبرت العوائل في مؤتمر صحفي وسط رام الله، عن "قلقها على مصير الأسرى بعد أن استفرد الاحتلال بهم، وضاعف من جرائمه الممنهجة بحقهم وبشكل غير مسبوق".

وجاء في المؤتمر، أن "سجون الاحتلال تحولت في غضون نحو أسبوعين إلى سجن (غوانتانمو)، حيث حرم الاحتلال الأسرى من زيارة ذويهم ومن زيارة المحامين والطواقم القانونية، وأوقف عنهم العلاج وقطع الماء والكهرباء".

وقال الأهالي إن "الإجراءات الإسرائيلية وصلت إلى حد إيصال الأسرى للجوع بعد أن سحب الاحتلال المواد الغذائية منهم وقلّص وجبات الطعام التي أصبحت أقرب لأن تكون لقيمات من الطعام".

المصدر / فلسطين أون لاين