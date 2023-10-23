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الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب نحو 600 مجزرة منذ بدء العدوان

23 أكتوبر 2023 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
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مقبرة جماعية في غزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن قوات الاحتلال ارتكبت 597 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان".

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن "استمرار قصف الاحتلال محيط المستشفيات وتهديده لها بالقصف المباشر ومطالبته بإخلاء النازحين منها هو تصعيد خطير ينذر بجرائم حرب تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين، والتي تمثلت واضحاً في مذبحة المستشفى المعمداني".

وأشار الى "إصرار إدارة المستشفيات الأهلية والحكومية برفض الإخلاء ومواجهة تهديدات الاحتلال، والتمسك بأداء رسالتهم الإنسانية وواجبهم المهني لإسعاف الجرحى وتقديم العلاج للمرضى".

ودعا معروف المؤسسات الدولية إلى "استمرار توثيق جرائم الاحتلال، والعمل على مواجهة تهديداته والضغط عليه لوقف جرائمه بحق المؤسسات والطواقم الطبية".

ولفت الى أن "مواصلة الاحتلال لهذه الجرائم يعدّ جريمة ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين محظور بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، وفي اتفاقيات جنيف لعام 1949 وفي البروتوكولين الإضافيين لعام 1977".

وأكد مجدداً على ضرورة إدخال الوقود إلى "قطاع غزة لاستمرار عمل المستشفيات وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل همجية الاحتلال وتغوله على أهالي القطاع باستهدافهم بشكل مباشر بعشرات الغارات المتزامنة ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مجزرة مخيمات لبنان #استهداف العائلات

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