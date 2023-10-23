البزم: الاحتلال يستهدف المدنيين ويدمر غزة بقنابل أمريكية الصنع

اتهمت المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير الأحياء والأبراج السكنية والبنية التحتية في القطاع بقنابل أمريكية الصنع وذات قدرة تدميرية هائلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن أكثر من 80 % من "القنابل التي يستخدمها الاحتلال في عدوانه هي قنابل أمريكية الصنع"، مشيرا إلى أن الكثافة النارية المستخدمة حاليا لم يسبق لها مثيل في قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال يستخدم قنابل ذات قدرة تدميرية هائلة مخصصة لتدمير التحصينات في المناطق الجبلية، وهي لا تتناسب مع طبيعة المنازل السكنية في غزة، ما يؤدي لتدمير منازل عدة في الغارة الواحدة، ووقوع أكبر عدد من الضحايا وصعوبة استخراجهم من تحت الأنقاض.

وأوضح أن طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالوزارة قامت بـ 338 مهمة إزالة مخلفات قنابل الاحتلال وتحييد خطر قنابل أخرى لم تنفجر.

وأشار إلى أن عدد المفقودين تحت الأنقاض بلغ أكثر من 1500 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين