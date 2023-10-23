دخول قافلة مساعدات إنسانية ثالثة لقطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر

دخلت الدفعة الثالثة من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم الاثنين عبر معبر رفح البري مع مصر.

وقال مصدر في معبر رفح لصحيفة "فلسطين" إن 20 شاحنة تقل مستلزمات طبية وأدوية عاجلة ومياه ومواد غذائية دخلت إلى قطاع غزة.

وهذه الدفعة الثالثة على التوالي التي تصل إلى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي البربري على القطاع في السابع من أكتوبر الجاري.

ويجرى دخول المساعدات من مصر ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت حركة حماس في بيان صحفي اليوم إن إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات إلى غزة لا يغطي الحاجات المتزايدة لأبناء شعبنا في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار المتواصل على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين