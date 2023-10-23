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الصحة: 5087 شهيدا و23 مجزرة اقترفها الاحتلال منذ 7 أكتوبر

23 أكتوبر 2023 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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5087 شهيدا و23 مجزرة اقترفها الاحتلال منذ 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة: "إن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع".

ولفت القدرة في مؤتمر صحفي الإثنين، إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيد ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

وتابع: "إن اجمالي ضحايا العدوان منذ بدئه بلغ 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسن إضافة الى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة"، مشيرًا إلى تلقي الوزارة 1500 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.

حروق غريبة

وأكد أن الطواقم الطبية تواجه إصابات بحروق شديدة واذابة للجلد لم تشاهده من قبل على أجساد الجرحى ويصعب التعامل معها، مطالبًا المؤسسات الدولية بالكشف عن طبيعة السلاح المستخدم في اذابة جلد الجرحى واحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل.

وذكر القدرة أن الانتهاكات "الإسرائيلية" ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 57 كادر صحي إصابة 100 اخرين، مؤكدًا أن الاحتلال أضعف منظومة الإسعاف بتدمير 25 سيارة اسعاف وخرجها عن الخدمة

وأوضح القدرة أن 12 مستشفى و32 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، والمستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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