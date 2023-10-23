تدمير مسجد "النور المحمدي" شمالي غزة يرفع حصيلة المساجد المُدمرة لـ 32

دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية الاثنين، مسجد "النور المحمدي" في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما يرفع حصيلة المساجد المُدمرة إلى 32 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وزارة الداخلية بغزة في بيان إن "الطائرات الإسرائيلية دمرت مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان بقطاع غزة".

وأضاف البيان أن "ذلك أدى لوقوع إصابات بصفوف المواطنين".

وزارة الأوقاف

والأحد، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع؛ ما رفع عدد المساجد المدمرة إلى 31 منذ 7 أكتوبر.

في سياق متصل، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا مأهولا على رؤوس ساكنيه في ذات الحي، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين، بحسب وزارة الداخلية.

المصدر / وكالات