جيش الاحتلال يحدث قائمة أعداد الجنود القتلى والأسرى لديه في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة 222، وإن عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول بلغ 308.

وقال متحدث الجيش دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي: "تم إبلاغ عائلات 222 أسيرًا في قطاع غزة، هذا العدد ليس نهائيا".

كما أعلن ارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب إلى 308.

أهداف الاحتلال المزعومة

وأضاف: "سنواصل العمل بكل السبل الممكنة لإعادة المختطفين إلى منازلهم بسلام، سواء أكانت عسكرية أو استخبارية وسياسية".

وزعم أن هذا هو الهدف من هذه الحرب، إضافة إلى هدف إنهاء سلطة حماس وإنهاء قدرات حماس وسيتم تحقيق الأهداف".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن (تل أبيب) قررت "تأخير الحرب البرية" في قطاع غزة بانتظار وصول قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين