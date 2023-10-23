"حماس": دخول جيش الاحتلال بريا إلى غزة "فرصة لتكبيده خسائر" أكثر

صرحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، بأن "دخول الاحتلال الإسرائيلي البري إلى قطاع غزة، سيكون فرصة لتكبيده خسائر، قتلًا وأسرًا".

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريحات لقناة "الأقصى": "حال أقدم الاحتلال على الدخول البري فهذه فرصة سانحة لتكبيده الخسائر قتلاً وأسراً".

رسالة عملية كيسوفيم

وتابع أن "عملية كيسوفيم أمس (الأحد) من الرسائل التي وصلته".

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات، أطلق من قطاع غزة على قوة عسكرية بمنطقة كيسوفيم شرق مدينة خان يونس".

والأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى استعداداته لتنفيذ عملية برية في قطاع غزة.

استهداف غزة

ولليوم السابع عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين