الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده خلال توغل شرق خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين خلال توغل أمس شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن دبابة وعربة نقل عائدتين له، أصيبتا بصاروخ مضاد للدروع لدى توغلهما في جنوب القطاع.

وأشار الى أن ذلك "وقع خلال إغارة محلية نفذت في وقت سابق (الأحد) في قطاع غزة في كيبوتس كيسوفيم المتاخم لقطاع غزة مقابل مدينة خان يونس.

مقتل جندي وإصابة ثلاثة

واعترف بمقتل جندي وإصابة ثلاثة، أحدهم جراحه متوسطة والآخران طفيفة.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت "قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار".

وأشارت إلى أن عناصرها اشتبكوا "مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

المصدر / فلسطين أون لاين