صحة الاحتلال: 295 جريحا بالمستشفيات بينهم 46 بحالة خطر

قالت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن 295 جريحا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، مبينة أن بينهم 46 في حالة خطيرة.

وأضافت في بيان: "بلغ عدد المصابين الذين يمكثون بالمستشفيات 295 جريحا، بينهم 46 في حالة خطيرة، و166 متوسطة، و83 طفيفة".

ولم تذكر وزارة الاحتلال الإسرائيلية العدد الإجمالي للجرحى منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين أول، ولكنها قالت مساء الأحد، إن عدد الجرحى ارتفع الى 5431.

1400 قتيل

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي ما بين مستوطن وعسكري منذ بداية الحرب.

ولليوم 17 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.