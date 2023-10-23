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إعلام عبري: أزمة ثقة بين بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش

23 أكتوبر 2023 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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بنيامين نتنياهو

 قالت وسائل إعلام عبرية إن ثلاثة من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة يفكرون بالاستقالة.

وأوضحت أن الوزراء يفكرون بالاستقالة لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل الذريع جراء هجوم حماس على غلاف غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك أزمة ثقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش.

علاقات متوترة

وأشارت الصحيفة العبرية إلى وجود علاقات متوترة بين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت تعرقل العمل المشترك.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش بشأن التقييمات والخطط والقرارات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها السابع عشر على التوالي.

طوفان الأقصى

وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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