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نائب لبناني: نصر الله يدير المواجهات مع القادة الميدانيين بشكل مباشر

22 أكتوبر 2023 . الساعة 23:10 بتوقيت القدس
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حسن نصر الله

صرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله اليوم الأحد بأن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله يدير المواجهات في الجنوب مع القادة الميدانيين بشكل مباشر.

وفي حديث لقناة "الميادين" وصف فضل الله الأمين العام لحزب الله بأنه "قائد هذه المقاومة" وقال: "السيد نصر الله يشرف على إدارة المعركة بتواصله المباشر مع القادة الميدانيين للمقاومة وهو يدير هذه المواجهة".

وأشار إلى أن عدم إطلالة نصر الله الإعلامية هي جزء من إدارة المعركة، مضيفا أنه "عندما يدرك السيد نصر الله أن إدارة المعركة تقتضي إطلالته سيقوم بذلك".

وقال: "السيد نصر الله حاضر في قلب المعركة على مستوى الحضور المباشر مع المجاهدين وعلى المستويين السياسي والشعبي"، موضحا أن الأمين العام لحزب الله "يتابع ما يجري في القرى وأوضاع الناس وصمودهم والعمليات التي تجري".

وقال النائب اللبناني إن (إسرائيل) كانت تخطط لهجوم استباقي على لبنان قبل أن تتحرك جبهة غزة، "لكن الأمريكي صاحب القرار الفعلي دفع العدو إلى التراجع خوفا من هزيمة جديدة".

وأشار فضل الله إلى أن "من مصلحة لبنان أن يمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة"، مضيفا أن "مصلحة لبنان وشعبه في رأس أولويات المقاومة"، وقال: "نحن في لبنان لا خيار لنا سوى الدفاع عن بلدنا".

وفي وقت سابق أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ، نعيم قاسم، بأنهم كحزب معنيون بالمواكبة والمواجهة ضمن رؤيتهم "لما يخدم نصر المقاومة ومستقبل هذه الأمة وتحرير فلسطين".

وأضاف أنه "كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي تدخلنا بشكل أكبر فسنفعل ذلك".

المصدر / وكالات
#غزة #الحرب على حزب الله #اشتباكات طولكرم

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