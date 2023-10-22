معروف: ٥٠٪؜ من الوحدات السكنية في غزة تضررت بقصف الاحتلال

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال الصهيوني يتعمد إلحاق أكبر قدر من الخسائر والأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة والمرافق الخدماتية، في قطاع غزة

وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي في بيان اليوم الأحد، أن ٥٠٪؜ من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، جراء شدة القصف واستهداف أحياء سكنية بالكامل بألاف أطنان القنابل شديدة الانفجار.

وأشار إلى حصر أضرار متفاوتة في أكثر من ١٦٥ ألف وحدة سكنية وقرابة ٢٠ ألف وحدة سكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.

وأكد أن ٧٠٪؜ من سكان قطاع غزة بواقع ١،٥ مليون مواطن، باتوا خارج منازلهم قسريا في مراكز إيواء تصل لأكثر من ٢٢٠ مركزا، أو تجمعات مستضيفة في مختلف المحافظات.

وشدد على أن هذه النكبة الإنسانية تحدث أمام نظر وسمع العالم أجمع، دون أن بحرك ساكنا لوقف العدوان الغاشم وجريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا، أو يستجيب لنداءات الاستغاثة ويضع حدا لجريمة العقاب الجماعي التي خلفت مشهدا إنسانيا كارثيا.

المصدر / فلسطين أون لاين