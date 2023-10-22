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إصابة 9 جنود مصريين بقصف إسرائيلي استهدف موقعهم قرب رفح

22 أكتوبر 2023 . الساعة 22:38 بتوقيت القدس
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أصيب 9 جنود من الجيش المصري، في جريمة قصف نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، واستهدفت موقعًا مصريًّا، قرب معبر كرم أبو سالم، شرق رفح.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 9 جنود مصريين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي لبرج يتبع قوات حرس الحدود المصري جنوب رفح المصرية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال قصفت موقعًا للجيش المصري وسمع صوت سيارات إسعاف تهرع للمكان عملت على إخلاء الإصابات.

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من منطقة كرم أبو سالم.

وادعى أن جيش الاحتلال يجري التحقيق في الحادث ويأسف له.

ولاحقًا أصدر المتحدث باسم الجيش المصري بيانًا جاء فيه: “خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة”.

 

المصدر / وكالات
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