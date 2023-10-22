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مظاهرات في "تل أبيب" تدعو حكومة الاحتلال للعمل على الإفراج عن الأسرى

22 أكتوبر 2023 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
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تظاهرات في تل أبيب

تظاهر آلاف المستوطنين في "تل أبيب"، اليوم الأحد، ضد حكومة نتنياهو مطالبين بـ"وقف الحرب على غزة واستعادة الأسرى".

وطالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي عن منصبه بسبب ما وصفوه بـ"الفشل الذريع الذي مني به الجيش الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ 212 عائلة بأن أبناءها أسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري: "تم إبلاغ عائلات 212 عائلة بأن أبناءهم أسرى حاليا في غزة".

وأضاف أن "العدد ليس نهائيا، فالجيش يتحقق من معلومات جديدة عن المفقودين"، دون مزيد من المعلومات.

وأعلنت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) سابقا أنها أسرت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ما بين 200 و250 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، وترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / وكالات
#غزة #طوفا الأقصى

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