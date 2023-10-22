جسر جوي كويتي لإغاثة أهل غزة

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، "انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، وفق ما نقلت /وكالة الأنباء الكويتية/ إن هذه المبادرة "تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

وأوضح الصباح أن الجسر الجوي الكويتي "سينطلق غدا الإثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة،وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري".

وأشار إلى أن الجسر الجوي "سيتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية".

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أطلقت دولة الكويت حملة تحت شعار "فزعة لفلسطين"، بمشاركة مجموعة كبيرة من الهيئات واللجان الخيرية، وتحت إشراف وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، لتقديم الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وهدمت بنايات وأبراج سكنية فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 4741 شهيدا.

المصدر / فلسطين أون لاين