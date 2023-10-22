مقتل جندي إسرائيلي خلال توغل محدود في قطاع غزة

قتل جندي إسرائيلي اليوم الأحد في اشتباك مسلح مع مقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال توغل محدود في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية رسمية.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي إن مقاتليها "أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، ودمروا جرافتين ودبابة".

وتابعت أن مقاتليها "أجبروا القوة على الانسحاب، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين خلال نشاط عسكري داخل قطاع غزة في محيط بلدة كيسوفيم المتاخمة لجنوب القطاع.

وقال الجيش في بيان "قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون... جراء إطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه دبابة ومعدة هندسية أخرى خلال توغل محدد اليوم داخل قطاع غزة في محيط بلدة كيسوفيم".

وقبل أيام نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للقوات البرية الإسرائيلية، تظهر مقاتليها وهم يتدربون على استهداف آليات عسكرية وأسر جنود في حال قام الجيش الإسرائيلي بالتوغل البري في غزة.

كما كشفت القسام عن قذيفة "الياسين" المضادة للدروع التي دخلت الخدمة خلال عملية طوفان الأقصى.

وفي فيديو بثته كتائب القسام أظهرت الصور قذيفة "الياسين" ذات العيار 105 مليمترات وهي تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية في إحدى المستوطنات في غلاف قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين