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سلطات الاحتلال تقرر إخلاء 14 مستوطنة إضافية على الحدود مع لبنان

22 أكتوبر 2023 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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عمليات وتبادل لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية والاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

قررت سلطات الاحتلال، الأحد، إخلاء 14 مستوطنة إضافية شمالًا على الحدود مع لبنان، ليرتفع إجمالي عدد البلدات التي تقرر إخلاؤها خلال أسبوع إلى 43، في ظل تصاعد تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود.

وأعلنت وزارتي الحرب والجيش، في بيان مشترك، عن "توسيع خطة الإخلاء التي تموّلها الدولة لتشمل تجمعات سكانية إضافية في الشمال".

14 مستوطنة جديدة

وبحسب البيان "البلدات الـ 14 التي أُضيفت إلى الخطة هي: سنير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، هغوشريم، ليمان، ماتسوفا، إيلون، غورين، غورنوت هجليل، إيفين مناحيم، ساسا، تسيفعون، وراموت نفتالي".

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت سلطات الاحتلال عن إخلاء 28 مستوطنة، ثم أضافت إليها لاحقا كريات شمونا فأصبح العدد 29.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين تبادلا متقطعا لتبادل النيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية ولبنانية من جهة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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